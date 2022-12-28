Теннисистка Мыскина рассказала, за какой футбольный клуб болеют в ее семье

Бывшая российская теннисистка Анастасия Мыскина в интервью «Матч ТВ» рассказала, что в ее семье исторически поддерживают московский «Спартак».
Мыскина завершила карьеру в 2007 году. Она является первой в истории теннисисткой из стран бывшего СССР, выигравшей турнир «Большого шлема» в женском одиночном разряде.
— Читал, что вы болельщица «Спартака». Это миф или правда?
— С рождения. Тренировалась на «Спартаке», сейчас работаю на «Спартаке». То есть случилось так, что вернулась к своим истокам. Поэтому болею за «Спартак», но честно, не так, чтобы сидеть в фан секторе.
С другой стороны, у меня много друзей, которые играют в разных хоккейных клубах. Поэтому могу поболеть и за «Магнитку», где есть знакомые. Раньше они в «Ак Барсе» были. Сейчас ведь уже возраст, понятно, не тот — поколение меняется.
— Вы как то все про хоккей. А футбол?
— Тут я как мои дети, которые тоже болеют за «Спартак». Причем я их к этому не приучала, они сами изначально выбрали себе команду. Пару раз даже ходили на стадион «Спартака». Они очень переживают за клуб.