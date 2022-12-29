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39 минут назад

Australian Open объявил рекордный призовой фонд на 2023 год

Betassistиещё 2

Призовой фонд грядущего Открытого чемпионата Австралии составит рекордные $ 76,5 млн. Сумма увеличена по сравнению с прошлым годом на 3,4%.

Australian Open объявил рекордный призовой фонд на 2023 год
Фото: BetassistBetassist

«Для развития турнира важно, что мы предоставляем игровые возможности спортсменам и обеспечиваем их надлежащим вознаграждением», — заявил пресс-службе Australian Open директор соревнования Крейг Тайли.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт в Мельбурне с 16 по 29 января. В мужском турнире примут участие пять россиян: Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. За победу у женщин поборются Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Елена Родина, Анна Блинкова, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Камилла Рахимова и Варвара Грачёва.

Теннис,Варвара Грачева,Людмила Самсонова,Камилла Рахимова,Анна Блинкова,Анна Калинская,Вероника Кудерметова,Роман Сафиуллин,Аслан Карацев,Анастасия Потапова,Даниил Медведев,Елена Родина,Карен Хачанов,Дарья Касаткина,Екатерина Александрова,Андрей Рублев,Анастасия Павлюченкова,
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