Australian Open объявил рекордный призовой фонд на 2023 год

Призовой фонд грядущего Открытого чемпионата Австралии составит рекордные $ 76,5 млн. Сумма увеличена по сравнению с прошлым годом на 3,4%.
«Для развития турнира важно, что мы предоставляем игровые возможности спортсменам и обеспечиваем их надлежащим вознаграждением», — заявил пресс-службе Australian Open директор соревнования Крейг Тайли.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт в Мельбурне с 16 по 29 января. В мужском турнире примут участие пять россиян: Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. За победу у женщин поборются Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Елена Родина, Анна Блинкова, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Камилла Рахимова и Варвара Грачёва.