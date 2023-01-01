Кафельников назвал главное достижение года

«Самое главное событие для меня - это то, что наши теннисисты выступают на международной арене. И выступают очень достойно. И все об этом знают. Все понимают, какую страну они представляют. И то, что наши спортсмены в данной ситуации имеют возможность соревноваться - это самая большая радость», - заявил экс-первая ракетка мира.