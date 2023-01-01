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42 минуты назад

Кафельников назвал главное достижение года

Ирина Лебедева

Евгений Кафельников считает большой радостью и одним из главных достижений 2022 года успешное выступление российских теннисистов на престижных турнирах.

Кафельников назвал главное достижение года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самое главное событие для меня - это то, что наши теннисисты выступают на международной арене. И выступают очень достойно. И все об этом знают. Все понимают, какую страну они представляют. И то, что наши спортсмены в данной ситуации имеют возможность соревноваться - это самая большая радость», - заявил экс-первая ракетка мира.

Российские теннисисты вынуждены выступать на международных турнирах под нейтральным флагом, поскольку МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, - пишет РИА Новости.

«Двое ребят закончили сезон в первой десятке, две девушки тоже вошли в топ-10. Поэтому я охарактеризую на четверку с плюсом результаты этого года для российского тенниса», - отметил Кафельников.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) публикует рейтинг лучших игроков мира с 23 августа 1971 года. Тогда румын Илие Настасе стал первым лидером мирового рейтинга. С тех пор на вершине побывали ещё 27 игроков, среди которых три россиянина – Евгений Кафельников, Марат Сафин и Даниил Медведев.

Теннис,Даниил Медведев,Марат Сафин,Евгений Кафельников,
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