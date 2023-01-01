Российский теннисист Медведев рассказал о своих планах на 2023 год

Топовый российский теннисист Даниил Медведев порассуждал о начавшемся сезоне 2023 года.
По словам спортсмена, в последнее время появилось множество молодых талантливых теннисистов, наступающих на пятки знаменитостям.
Но это не только не пугает, но наоборот мотивирует, подстегивает к еще большим свершениям. Поэтому никаких оглядок назад, только движение вперед.
«В моей карьеры случились тяжелые моменты, но мне всегда удавалось возвращаться. Уверен, что и в этом году смогу не только вернуться, но, возможно, и выйду даже на более высокий уровень, чем в прошлом году», - пояснил российский теннисист.