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13 часов назад

Российский теннисист Даниил Медведев задал себе высокую планку на 2023 год

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Топовый российский теннисист Даниил Медведев порассуждал о начавшемся сезоне 2023 года.

Российский теннисист Медведев рассказал о своих планах на 2023 год
Фото: ТАССТАСС

По словам спортсмена, в последнее время появилось множество молодых талантливых теннисистов, наступающих на пятки знаменитостям.

Но это не только не пугает, но наоборот мотивирует, подстегивает к еще большим свершениям. Поэтому никаких оглядок назад, только движение вперед.

«В моей карьеры случились тяжелые моменты, но мне всегда удавалось возвращаться. Уверен, что и в этом году смогу не только вернуться, но, возможно, и выйду даже на более высокий уровень, чем в прошлом году», - пояснил российский теннисист.

Теннис,Даниил Медведев,
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