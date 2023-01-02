Касаткина проиграла Носковой и вылетела с турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в австралийской Аделаиде.

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Восьмая ракетка мира потерпела поражение от чешки Линды Носковой, занимающей 102-е место в мировом рейтинге, - 3:6, 7:6 (7:2), 3:6.

Игра продолжалась 2 часа 31 минуту. Касаткина выполнила три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки, а также реализовала шесть брейк-пойнтов из 14. На счету Носковой три подачи навылет, четыре двойные ошибки и восемь брейк-пойнтов из 15.

Касаткина — победительница семи турниров WTA (в шести в одиночном разряде); вместе со сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг (2021). Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге. В 2022 году Касаткиной было присвоено звание заслуженного мастера спорта.

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