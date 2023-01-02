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1 час назад

Касаткина проиграла в первом круге турнира в Аделаиде 102-му номеру рейтинга WTA

Газета.Ru

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в австралийской Аделаиде.

Касаткина проиграла Носковой и вылетела с турнира в Аделаиде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Восьмая ракетка мира потерпела поражение от чешки Линды Носковой, занимающей 102-е место в мировом рейтинге, - 3:6, 7:6 (7:2), 3:6.

Игра продолжалась 2 часа 31 минуту. Касаткина выполнила три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки, а также реализовала шесть брейк-пойнтов из 14. На счету Носковой три подачи навылет, четыре двойные ошибки и восемь брейк-пойнтов из 15.

Касаткина — победительница семи турниров WTA (в шести в одиночном разряде); вместе со сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг (2021). Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге. В 2022 году Касаткиной было присвоено звание заслуженного мастера спорта.

Ранее тренер чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов заявил, что российский спортсмен полностью заслужил титул лучшего боксера 2022 года.

В нынешнем году Бивол дважды успешно защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Super, поочередно победив Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса.

Теннис,Геннадий Машьянов,Билли Джин,Рамирес Хильберто,Дмитрий Бивол,Дарья Касаткина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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