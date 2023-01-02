Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
34 минуты назад

«Адские усилия». Кирьос оценил победу де Минора над Надалем

Чемпионат.com

Финалист Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал пост в социальных сетях, в котором прокомментировал победу своего соотечественника Алекса де Минора над 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем (3:6, 6:1, 7:5) на командном турнире United Cup, который проходит в Австралии.

«Адские усилия». Кирьос оценил победу де Минора над Надалем
Фото: сайт Уимблдонасайт Уимблдона

«Адские усилия Алекса де Минора оправдали себя», — написал Кирьос, добавив эмодзи в виде попкорна.

По итогам встречи, сборная команда Австралии повела со счетом 1:0. Ранее на командном турнире United Cup австралийцы уступили Великобритании (2:3).

Напомним, Кирьос сообщил о снятии с United Cup из-за травмы буквально за несколько часов до его начала, чем спровоцировал критику в свой адрес капитана сборной Австралии Ллейтона Хьюитта.

Теннис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители