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1 час назад

У легенды мирового тенниса обнаружили рак

Lenta.ruиещё 1

У бывшей первой ракетки мира Мартины Навратиловой обнаружили рак. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

У легенды мирового тенниса обнаружили рак
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

У легенды мирового тенниса диагностировали рак горла первой стадии, а также рецидив рака молочной железы.

«Это двойной удар, ситуация серьезная, но все же поправимая. Я надеюсь на благоприятный исход. Я буду бороться изо всех сил», — заявила 66-летняя спортсменка.

У Навратиловой впервые диагностировали рак груди в 2010 году. Через шесть месяцев врачи констатировали у нее ремиссию.

Навратилова родилась в Чехословакии, однако в 1981 году приняла американское гражданство. За свою карьеру она выиграла 167 турниров в одиночном и 177 — в парном разряде. Оба эти результата являются абсолютным рекордом всех времен для мужчин и женщин. Спортсменка 18 раз становилась победительницей турниров серии «Большого шлема».

Теннис,Мартина Навратилова,
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