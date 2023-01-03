Александрова вылетела с турнира в Аделаиде

Россиянка проиграла Маркете Вондроушовой из Чехии.

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Уроженка Челябинска Екатерина Александрова завершила борьбу на теннисном турнире в Аделаиде (Австралия).

Сегодня, 3 января, россиянка уступила чешке Маркете Вондроушовой. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 2:6, а ее продолжительность составила 2 часа 16 минут.

За выход в следующую стадию турнира Вондроушова сыграет с эстонкой Кайей Канепи.

Добавим, что турнир в Аделаиде стартовал 1 января и завершится 8-го числа, а призовой фонд соревнований составляет 826 тысяч 837 долларов.