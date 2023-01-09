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1 час назад

Иностранные болельщики о поражении Медведева от Джоковича: Новак не испытал особых проблем

Газета.Ruиещё 1

Иностранные любители тенниса на портале Tennis Forums отреагировали на поражение Даниила Медведева в матче 1/2 финала турнира в Аделаиде против серба Новака Джоковича.

Иностранные болельщики высказались о поражении Медведева от Джоковича
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Россиянин – слишком легкий соперник для величайшего теннисиста в истории», — передает слова пользователя Marriedwith19 Inoprosport.

«Несмотря на полученное повреждение, Джокович все равно не испытал особых проблем», — отметил Big_Juicy.

«Даниил каким-то образом опять банально потерял во время матча голову», — заявил Slasher1985.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась победой Джоковича в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Всего между собой Медведев и Джокович играли 13 раз. Общий счет стал 9:4 в пользу серба. Последний их поединок состоялся несколько недель назад на Итоговом турнире. Тогда также сильнее оказался Джокович 6:3, 6:7, 7:6.

В финале Джокович обыграл представителя США Себастьяна Корду.

Теннис,Даниил Медведев,Новак Джокович,
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