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21 минуту назад

Джокович рассказал, что помогло ему обыграть Медведева

Betassist

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в финал турнира в Аделаиде (Австралия). В полуфинале соревнований экс-первая ракетка мира Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева.

Джокович рассказал, что помогло ему обыграть россиянина Медведева
Фото: BetassistBetassist

Встреча соперников закончилась со счётом 6:3, 6:4. Джокович остался доволен игрой, но признал, что победа получилась тяжёлой.

«Всё супер! Я одержал победу в двух сетах. Вряд ли можно было мечтать о чём

Кроме проблем с подколенным сухожилием всё обошлось. Я с каждым матчем играю всё лучше. Это и есть моя цель, ради неё я работаю.

Сегодня я хорошо подавал. И это действительно важно, когда играешь с таким соперником, как Медведев. С ним за каждое очко приходится бороться, он не даёт много лёгких очков. Всё сегодня решили один – два удара», — сказал Джокович после матча.

Теннис,Даниил Медведев,Новак Джокович,
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