Джокович рассказал, что помогло ему обыграть россиянина Медведева

«Всё супер! Я одержал победу в двух сетах. Вряд ли можно было мечтать о чём

Кроме проблем с подколенным сухожилием всё обошлось. Я с каждым матчем играю всё лучше. Это и есть моя цель, ради неё я работаю.

Сегодня я хорошо подавал. И это действительно важно, когда играешь с таким соперником, как Медведев. С ним за каждое очко приходится бороться, он не даёт много лёгких очков. Всё сегодня решили один – два удара», — сказал Джокович после матча.