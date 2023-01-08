Экс-теннисист Чесноков: из россиян у Медведева больше всего шансов победить на  Australian Open

Экс-теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от Australian Open, который стартует 15 января, передает "Чемпионат.com". "Больше всех шансов из наших российских ребят на Australian Open у Медведева. Он провел неплохой первый турнир. Даня потихоньку начинает вспоминать свой лучший теннис", - сказал Чесноков. Даниил Медведев в матче 1/2 финала турнира в Аделаиде уступил сербу Новаку Джоковичу. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась победой Джоковича в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. В финале Новак Джокович сыграл с представителем США Себастьяном Кордой, который прошел в главный матч турнира на отказе японца Йосихито Нисиоки. Сербский теннисист победил в трех сетах. Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о шансах Даниила Медведева на победу в Australian Open.