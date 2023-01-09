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1 час назад

Рублев стал первой ракеткой России, Медведев опустился на еще одну строчку в рейтинге ATP

Газета.Ruиещё 5

Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг спортсменов. Экс-первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев опустился с седьмой на восьмую позицию. В субботу, 7 января, он в полуфинале турнира в Аделаиде уступил Новаку Джоковичу 3:6, 4:6. Серб стал победителем первого турнира в 2023 году, в финале обыграв американца Себастьяна Корда.

Медведев потерял звание первой ракетки России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Двое россиян смогли улучшить свои позиции в рейтинге ATP. Так Андрей Рублев отыграл сразу две строчки, переместившись с восьмого на шестое место. Аслан Карацев тоже улучшил свои позиции, поднявшись на семь строчек вверх - он 52-й.

Лидером по-прежнему продолжает оставаться Карлос Алькарас (6820 очков). В 2022 году он стал победителем Открытого чемпионата США (US Open). На второй строчке располагается Рафаэль Надаль (5770 очков). Тройку лидеров замыкает норвежец Каспер Рууд (5720 очков).

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На четвертом месте грек Стефанос Циципас, Новак Джокович 5-й. Таким образом, топ-5 рейтинга остался без изменений. Следующим большим турниром для спортсменов станет Australian Open, который стартует 16 января. В прошлом году победителем стал Рафаэль Надаль.

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