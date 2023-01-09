Медведев потерял звание первой ракетки России

Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг спортсменов. Экс-первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев опустился с седьмой на восьмую позицию. В субботу, 7 января, он в полуфинале турнира в Аделаиде уступил Новаку Джоковичу 3:6, 4:6. Серб стал победителем первого турнира в 2023 году, в финале обыграв американца Себастьяна Корда.
Двое россиян смогли улучшить свои позиции в рейтинге ATP. Так Андрей Рублев отыграл сразу две строчки, переместившись с восьмого на шестое место. Аслан Карацев тоже улучшил свои позиции, поднявшись на семь строчек вверх - он 52-й.
Лидером по-прежнему продолжает оставаться Карлос Алькарас (6820 очков). В 2022 году он стал победителем Открытого чемпионата США (US Open). На второй строчке располагается Рафаэль Надаль (5770 очков). Тройку лидеров замыкает норвежец Каспер Рууд (5720 очков).
На четвертом месте грек Стефанос Циципас, Новак Джокович 5-й. Таким образом, топ-5 рейтинга остался без изменений. Следующим большим турниром для спортсменов станет Australian Open, который стартует 16 января. В прошлом году победителем стал Рафаэль Надаль.