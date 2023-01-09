Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
12 минут назад

Организаторы Australian Open разрешили теннисистам с COVID-19 участвовать в турнире

ТАСС

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) разрешили участникам турнира, получившим положительный результат теста на коронавирус, не сообщать об этом и продолжать соревнования, если чувствуют себя достаточно хорошо. Соответствующее заявление в понедельник сделал исполнительный директор Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) Крейг Тили, комментарий которого приводит газета The Age.

Теннисистам с COVID-19 разрешили участвовать в Australian Open
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Тили, организаторы турнира не будут предъявлять никаких требований, касающихся тестирования на COVID-19, для теннисистов.

Видео дня

"Мы уже объявили игрокам Australian Open, а также более 12 тыс. сотрудникам турнира, что им лучше остаться дома, при плохом самочувствии. Мы полагаем, что среди игроков будут те, кто примет участие в соревнованиях с [диагнозом] COVID-19", - сказал Тили, отметив, что игрокам лишь рекомендуется сообщить организаторам о положительном результате теста, чтобы врач соревнований мог следить за состоянием их здоровья.

В Tennis Australia отметили, что зрителям необязательно иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус или сертификат о вакцинации.

"Всем, кто чувствует себя плохо, рекомендуется следовать рекомендациям правительства: сдать анализ на COVID-19 и оставаться в изоляции пять дней, если результат окажется положительным", - отметили в федерации.

Как ожидается, игры Australian Open, который пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января, в этом году посетят не менее 900 тыс. зрителей, поскольку власти страны отменили все санитарные требования и ограничения, принятые на фоне пандемии коронавируса. В прошлом году из-за строгих эпидемических правил австралийского правительства сербский теннисист Новак Джокович, бывший на тот момент первой ракеткой мира, был отстранен от участия в турнире. Он был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он был вынужден покинуть страну.

Теннис,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители