Теннисистам с COVID-19 разрешили участвовать в Australian Open

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) разрешили участникам турнира, получившим положительный результат теста на коронавирус, не сообщать об этом и продолжать соревнования, если чувствуют себя достаточно хорошо. Соответствующее заявление в понедельник сделал исполнительный директор Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) Крейг Тили, комментарий которого приводит газета The Age .

"Мы уже объявили игрокам Australian Open, а также более 12 тыс. сотрудникам турнира, что им лучше остаться дома, при плохом самочувствии. Мы полагаем, что среди игроков будут те, кто примет участие в соревнованиях с [диагнозом] COVID-19", - сказал Тили, отметив, что игрокам лишь рекомендуется сообщить организаторам о положительном результате теста, чтобы врач соревнований мог следить за состоянием их здоровья.

Как ожидается, игры Australian Open, который пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января, в этом году посетят не менее 900 тыс. зрителей, поскольку власти страны отменили все санитарные требования и ограничения, принятые на фоне пандемии коронавируса. В прошлом году из-за строгих эпидемических правил австралийского правительства сербский теннисист Новак Джокович, бывший на тот момент первой ракеткой мира, был отстранен от участия в турнире. Он был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он был вынужден покинуть страну.