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53 минуты назад

Джокович и Кирьос сыграют на центральном корте Australian Open 13 января

Чемпионат.com

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович и финалист Уимблдона Ник Кирьос сыграют выставочный матч на арене Рода Лэйвера. Встреча состоится 13 января.

Джокович и Кирьос сыграют на центральном корте Australian Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Все вырученные с мероприятия средства пойдут на благотворительность. 10 января билеты поступят в продажу. Зрители смогут попасть на матч за 20 австралийских долларов, сообщают организаторы Открытого чемпионата Австралии.

Ранее Кирьос заявлял, что может сыграть в паре вместе с Джоковичем на нескольких турнирах в 2023 году. Сам Новак рассказал, почему их отношения с Ником улучшились.

8 января Джокович выиграл свой 92-й титул в карьере. Серб стал победителем турнира в Аделаиде (Австралия), в финале обыграв представителя США Себастьяна Корду.

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