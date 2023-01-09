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1 час назад

Соболенко и Джокович поздравили друг друга с победами на турнирах

Чемпионат.com

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и серб Новак Джокович отреагировали на победы друг друга на первых турнирах в году.

Соболенко и Джокович поздравили друг друга с победами на турнирах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

" ", — написала Соболенко, выставив фото Джоковича с финального матча.

«Молодец», — ответил серб, опубликовав снимок белоруски с титулом.

Джокович выиграл свой 92-й титул в карьере. Серб стал победителем турнира в Аделаиде (Австралия), в финале обыграв представителя США Себастьяна Корду. Новак догнал по количеству титулов испанца Рафаэля Надаля. У швейцарца Роджера Федерера 103 победы на турнирах ATP.

Соболенко стала победительницей турнира WTA впервые с 2021 года, когда ей удалось успешно выступить на соревнованиях в Мадриде. В финале она одолела представительницу Чехии Линду Носкову.

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