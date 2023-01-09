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1 час назад

Тарпищев считает, что не стоит обращать внимания на изменения в рейтинге ATP в начале года

ТАСС

Уделять большое внимание изменениям в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в начале сезона не следует. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тарпищев: не стоит обращать внимания на изменения в рейтинге ATP в начале года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Андрей Рублев поднялся с восьмого на шестое место в рейтинге и стал первой ракеткой России. С августа 2019 года это звание удерживал Даниил Медведев, который в обновленном рейтинге опустился с седьмого на восьмое место.

"Рейтинг меняется постоянно, не стоит уделять ему большое внимание, особенно в начале года, - сказал Тарпищев. - Хорошо, что Рублев поднялся, но это все условно. Оценивать все надо по окончании сезона. Сейчас смысла большого обсуждать перемены в рейтинге нет".

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