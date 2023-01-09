Тарпищев: не стоит обращать внимания на изменения в рейтинге ATP в начале года

"Рейтинг меняется постоянно, не стоит уделять ему большое внимание, особенно в начале года, - сказал Тарпищев. - Хорошо, что Рублев поднялся, но это все условно. Оценивать все надо по окончании сезона. Сейчас смысла большого обсуждать перемены в рейтинге нет".