Тарпищев: не стоит обращать внимания на изменения в рейтинге ATP в начале года

Уделять большое внимание изменениям в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в начале сезона не следует. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Андрей Рублев поднялся с восьмого на шестое место в рейтинге и стал первой ракеткой России. С августа 2019 года это звание удерживал Даниил Медведев, который в обновленном рейтинге опустился с седьмого на восьмое место.
"Рейтинг меняется постоянно, не стоит уделять ему большое внимание, особенно в начале года, - сказал Тарпищев. - Хорошо, что Рублев поднялся, но это все условно. Оценивать все надо по окончании сезона. Сейчас смысла большого обсуждать перемены в рейтинге нет".