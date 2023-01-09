«По игре Медведев все равно лучше всех в России»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал «Матч ТВ» смену лидера в мужском теннисе среди россиян, отметив, что лучшим по игре по прежнему является Даниил Медведев.
Ранее Медведев опустился на одну строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), став восьмым. Его опередили Андрей Рублев, который поднялся на шестое место, и канадец Феликс Оже Аляссим.
— Медведев довольно давно занимал первую строчку (в рейтинге) среди россиян, и в том, что он её уступил Рублёву, нет никакой трагедии. Этот сезон покажет, кто из наших теннисистов находится в лучшей форме и кто будет королем российского тенниса. Вот недавно Рублёв не смог выйти во второй круг международного турнира в Аделаиде… По игре могу сказать, что Медведев, хоть и опустился в рейтинге, в данный момент лучше всех.
Помните момент, когда Носкова обыграла Касаткину? Там тоже говорили про сенсацию. Но Носкова — невероятно хороший игрок! В конце этого года она должна быть в двадцатке в мире! Так что с какой то стороны это сенсация, но если смотреть по игре, то тут нет ничего удивительного, — сказал Чесноков «Матч ТВ».