«По игре Медведев все равно лучше всех в России»

— Медведев довольно давно занимал первую строчку (в рейтинге) среди россиян, и в том, что он её уступил Рублёву, нет никакой трагедии. Этот сезон покажет, кто из наших теннисистов находится в лучшей форме и кто будет королем российского тенниса. Вот недавно Рублёв не смог выйти во второй круг международного турнира в Аделаиде… По игре могу сказать, что Медведев, хоть и опустился в рейтинге, в данный момент лучше всех.



Помните момент, когда Носкова обыграла Касаткину? Там тоже говорили про сенсацию. Но Носкова — невероятно хороший игрок! В конце этого года она должна быть в двадцатке в мире! Так что с какой то стороны это сенсация, но если смотреть по игре, то тут нет ничего удивительного, — сказал Чесноков «Матч ТВ».