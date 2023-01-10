Кубок Первого канала по фигурному катанию лишится турнира танцоров

Турнир танцоров не будет представлен на Кубке Первого канала по фигурному катанию, который состоится 21-22 января в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник.
Кубок Первого канала впервые прошел два года назад в московском дворце спорта "Мегаспорт", год назад соревнования принял Саранск. В 2023 году турнир состоится в Москве на "ЦСКА-Арене".
"В этом году танцоры в соревнованиях принимать участия не будут", - сообщил источник.
На турнире в Саранске выступили два танцевальных дуэта - Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.