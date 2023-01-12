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1 час назад

Анна Блинкова уверенно обыграла Юлию Путинцеву и вышла в полуфинал турнира в Хобарте

Чемпионат.comиещё 2

Российская теннисистка Анна Блинкова (72-я в мировом рейтинге) обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (51-я в мировом рейтинге) в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дэмейн Теннис-Центр».

Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира в Хобарте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Блинкова одержала победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. На счету Путинцевой два эйса, одна двойная ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 11. Анна Блинкова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнтов из восьми возможных.

В полуфинале Блинкова сыграет с победительницей пары Лорен Дэвис (США) — Синьюй Ван (Китай). Турнир продлится до 14 января. Призовой фонд турнира составил $ 259 303.

Теннис,Анна Блинкова,Юлия Путинцева,
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