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1 час назад

Кудерметова обыграла Коллинз и пробилась в полуфинал турнира WTA в Аделаиде

Betassistиещё 6

Девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В четвертьфинале она сломила сопротивление американки Даниэль Коллинз (14-й номер мирового рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (7-5), 6:1.

Кудерметова пробилась в полуфинал турнира WTA в Аделаиде
Фото: BetassistBetassist

Продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. На счету Кудерметовой по итогу встречи шесть эйсов, пять ошибок на своей подаче и четыре брейк-пойнта из 13 возможных. Коллинз удалось выполнить пять эйсов, допустить четыре двойные ошибки и три раза реализовать брейк из 13 брейк-пойнтов.

Соперницей Кудерметовой по полуфиналу турнира Аделаида-2 будет победительница встречи Каролин Гарсия (Франция) — Белинда Бенчич (Швейцария). Призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс.

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