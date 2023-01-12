Кудерметова пробилась в полуфинал турнира WTA в Аделаиде

Девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В четвертьфинале она сломила сопротивление американки Даниэль Коллинз (14-й номер мирового рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (7-5), 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. На счету Кудерметовой по итогу встречи шесть эйсов, пять ошибок на своей подаче и четыре брейк-пойнта из 13 возможных. Коллинз удалось выполнить пять эйсов, допустить четыре двойные ошибки и три раза реализовать брейк из 13 брейк-пойнтов.