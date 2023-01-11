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1 час назад

Дарья Касаткина прокомментировала свою первую победу в 2023 году

Чемпионат.com

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о своей первой победе в 2023 году. Россиянка обыграла обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счётом 6:2, 7:5 в рамках второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

Теннисистка Касаткина прокомментировала первую победу в 2023 году
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Первая победа в году. Добротный матч, довольна результатом. Особенно порадовал второй сет, в котором шла упорная борьба и до концовки обе брали свою подачу. Готовлюсь к следующему матчу», — написала Касаткина в своём телеграмм-канале.

В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с другой чешской теннисисткой — Петрой Квитовой.

Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Элисон Риске.

Теннис,Дарья Касаткина,
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