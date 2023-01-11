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1 час назад

Андрей Рублёв вылетел с турнира в Аделаиде, проиграв 110-й ракетке мира

Чемпионат.comиещё 2

Российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) проиграл австралийцу Танаси Коккинакисом (110-я ракетка мира) в рамках второго круга турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Матч проходил на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв».

Андрей Рублёв вылетел с турнира в Аделаиде, проиграв 110-й ракетке мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Танаси Коккинакис обыграл Рублёва со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. На счету Рублёва 10 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного возможного. Коккинакис 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных.

В четвертьфинале встретится с сербом Миомиром Кецмановичем. Турнир продлится до 14 января. Призовой фонд соревнования составил $ 642 735.

Теннис,Андрей Рублев,
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