Андрей Рублёв вылетел с турнира в Аделаиде, проиграв 110-й ракетке мира

Российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) проиграл австралийцу Танаси Коккинакисом (110-я ракетка мира) в рамках второго круга турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Матч проходил на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв».

Танаси Коккинакис обыграл Рублёва со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. На счету Рублёва 10 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного возможного. Коккинакис 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных.