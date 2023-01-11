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1 час назад

Джокович о том, что снялся с тренировочного матча из-за травмы бедра: «Просто хочу избежать более серьезных проблем перед Australian Open»

Sports.ru

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович объяснил, почему снялся с тренировочного матча против Даниила Медведева.

Джокович высказался о своем снятии с тренировочного матча
Фото: Sports.ruSports.ru

«Дело в подколенном сухожилии, с которым у меня были проблемы на прошлой неделе в Аделаиде в полуфинале против Медведева, и сегодня я играл с ним же

Я почувствовал небольшой дискомфорт и решил сняться, потому что не хотел рисковать. Я сыграл сет и извинился перед ним [Медведевым], и он отнесся с пониманием. Я просто хочу избежать более серьезных проблем перед Australian Open».

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