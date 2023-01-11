Джокович высказался о своем снятии с тренировочного матча

«Дело в подколенном сухожилии, с которым у меня были проблемы на прошлой неделе в Аделаиде в полуфинале против Медведева, и сегодня я играл с ним же

Я почувствовал небольшой дискомфорт и решил сняться, потому что не хотел рисковать. Я сыграл сет и извинился перед ним [Медведевым], и он отнесся с пониманием. Я просто хочу избежать более серьезных проблем перед Australian Open».