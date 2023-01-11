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1 час назад

Впервые с 2017-го в четвертьфинал турнира WTA вышли все из топ-8 посева

Sports.ru

Все восемь теннисисток, возглавляющих посев на турнире в Аделаиде, вышли в четвертьфинал.

Впервые с 2017-го в четвертьфинал турнира WTA вышли все из топ-8 посева
Фото: Sports.ruSports.ru

Теперь в верхней части сетки Каролин Гарсия (4) встретится с Белиндой Бенчич (8), а Вероника Кудерметова (6) – с Даниэль Коллинс (10). В нижней Беатрис Хаддад Майя (11) поборется с Паулой Бадосой (9), а Дарья Касаткина (5) – с Петрой Квитовой (12).

Посев начинается с №4 и заканчивается №12, так как Ига Швентек (1), Онс Жабер (2), Джессика Пегула (3) и Мэдисон Киз (7) снялись до старта.

Топ-8 посева добрались до четвертьфинала на одиночном турнире уровня WTA впервые с 2017 года, когда это произошло в Стэнфорде.

Теннис,Джессика Пегула,Онс Жабер,Вероника Кудерметова,Каролин Гарсия,Дарья Касаткина,
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