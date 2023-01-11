Бывшая первая ракетка мира Осака пропустит сезон 2023 года

"Последние годы были интересными, но это самое сложное время в моей жизни может быть самым забавным. Последние месяцы вне спорта дали мне новую любовь и признательность к игре, которой я посвятила свою жизнь. Я поняла, что жизнь слишком коротка, и я не принимаю некоторые моменты как должное. Я знаю, что у меня так много впереди, и одна вещь, которую я вижу в будущем, это то, как мой ребенок будет смотреть один из моих матчей и будет говорить: "Это моя мама", - написала Осака.