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1 час назад

Бывшая первая ракетка мира Осака заявила, что пропустит сезон 2023 года

ТАСС

Японская теннисистка Наоми Осака пропустит весь сезон 2023 года. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Бывшая первая ракетка мира Осака пропустит сезон 2023 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее спортсменка снялась с Australian Open.

"Последние годы были интересными, но это самое сложное время в моей жизни может быть самым забавным. Последние месяцы вне спорта дали мне новую любовь и признательность к игре, которой я посвятила свою жизнь. Я поняла, что жизнь слишком коротка, и я не принимаю некоторые моменты как должное. Я знаю, что у меня так много впереди, и одна вещь, которую я вижу в будущем, это то, как мой ребенок будет смотреть один из моих матчей и будет говорить: "Это моя мама", - написала Осака.

"2023 год будет полон уроков, и я надеюсь увидеть вас в начале следующего года, потому что я буду на Открытом чемпионате Австралии - 2024. Бесконечно люблю всех вас", - добавила теннисистка.

Осаке 25 лет, она занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету семь побед на турнирах под эгидой организации. Японка четыре раза становилась победительницей турниров Большого шлема - она по два раза побеждала на Australian Open (2019, 2021) и US Open (2018, 2020). Осака является бывшей первой ракеткой мира.

Australian Open 2023 года пройдет с 16 по 29 января.

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