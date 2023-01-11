Бывшая первая ракетка мира Осака пропустит сезон 2023 года

Японская теннисистка Наоми Осака пропустит весь сезон 2023 года. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
Ранее спортсменка снялась с Australian Open.
"Последние годы были интересными, но это самое сложное время в моей жизни может быть самым забавным. Последние месяцы вне спорта дали мне новую любовь и признательность к игре, которой я посвятила свою жизнь. Я поняла, что жизнь слишком коротка, и я не принимаю некоторые моменты как должное. Я знаю, что у меня так много впереди, и одна вещь, которую я вижу в будущем, это то, как мой ребенок будет смотреть один из моих матчей и будет говорить: "Это моя мама", - написала Осака.
"2023 год будет полон уроков, и я надеюсь увидеть вас в начале следующего года, потому что я буду на Открытом чемпионате Австралии - 2024. Бесконечно люблю всех вас", - добавила теннисистка.
Осаке 25 лет, она занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету семь побед на турнирах под эгидой организации. Японка четыре раза становилась победительницей турниров Большого шлема - она по два раза побеждала на Australian Open (2019, 2021) и US Open (2018, 2020). Осака является бывшей первой ракеткой мира.
Australian Open 2023 года пройдет с 16 по 29 января.