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1 час назад

Касаткина сыграет с Грачёвой на старте Australian Open, Кудерметова встретится с Заневской

Чемпионат.comиещё 1

Первая ракетка России Дарья Касаткина на старте турнира встретится с соотечественницей Варварой Грачёвой. Вероника Кудерметова сыграет с Мариной Заневской (Бельгия).

Касаткина сыграет с Грачевой на старте Australian Open
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Анна Калинская в матче первого круга сыграет с американкой Даниэль Коллинз. Екатерине Александровой в соперницы досталась бельгийка Исалин Бонавентюр, а Анастасии Павлюченковой — Камила Джорджи (Италия).

Анна Блинкова встретится с американкой Мэдисон Кис. Анастасия Потапова поборется за путёвку во второй круг со Слоан Стивенс из США.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек начнёт путь на турнире матчем с Юли Нимайер. Россиянка Евгения Родина сыграет с квалифаером, Людмила Самсонова встретится с Жасмин Паолини.

Australian Open – 2023 пройдёт стартует 19 января и продлится до 29-го числа того же месяца.

Теннис,Варвара Грачева,Людмила Самсонова,Даниэль Коллинз,Анна Блинкова,Анна Калинская,Вероника Кудерметова,Анастасия Потапова,Дарья Касаткина,Екатерина Александрова,Анастасия Павлюченкова,
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