Касаткина сыграет с Грачевой на старте Australian Open

Первая ракетка России Дарья Касаткина на старте турнира встретится с соотечественницей Варварой Грачёвой. Вероника Кудерметова сыграет с Мариной Заневской (Бельгия).

Анна Калинская в матче первого круга сыграет с американкой Даниэль Коллинз. Екатерине Александровой в соперницы досталась бельгийка Исалин Бонавентюр, а Анастасии Павлюченковой — Камила Джорджи (Италия).

Анна Блинкова встретится с американкой Мэдисон Кис. Анастасия Потапова поборется за путёвку во второй круг со Слоан Стивенс из США.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек начнёт путь на турнире матчем с Юли Нимайер. Россиянка Евгения Родина сыграет с квалифаером, Людмила Самсонова встретится с Жасмин Паолини.