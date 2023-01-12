Касаткина вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в 1/2 финала второго розыгрыша турнира в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.
В четвертьфинале 25-летняя россиянка обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.
Стоит отметить, что Касаткина впервые в карьере победила Квитову.
В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей встречи между испанкой Паулой Бадоса и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.
Ранее сообщалось, что российские теннисисты узнали соперников на старте Australian Open.
Даниил Медведев сыграет с американцем Маркусом Хироном, Карен Хачанов — с испанцем Сапатой Миральясом, Аслан Карацев — с Димитаром Димитровым из Болгарии, Андрей Рублев — с австрийцем Домиником Тимом, Роман Сафиуллин — с австралийцем Ником Кирьосом.
Australian Open, являющийся первым в сезоне турниром Большого шлема, пройдет с 16 по 29 января.