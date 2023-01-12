Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
49 минут назад

Российская теннисистка Касаткина вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Газета.Ru

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в 1/2 финала второго розыгрыша турнира в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.

Касаткина вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В четвертьфинале 25-летняя россиянка обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Стоит отметить, что Касаткина впервые в карьере победила Квитову.

В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей встречи между испанкой Паулой Бадоса и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты узнали соперников на старте Australian Open.

Даниил Медведев сыграет с американцем Маркусом Хироном, Карен Хачанов — с испанцем Сапатой Миральясом, Аслан Карацев — с Димитаром Димитровым из Болгарии, Андрей Рублев — с австрийцем Домиником Тимом, Роман Сафиуллин — с австралийцем Ником Кирьосом.

Australian Open, являющийся первым в сезоне турниром Большого шлема, пройдет с 16 по 29 января.

Теннис,Беатрис Хаддад-майя,Петр Квитов,Роман Сафиуллин,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Доминик Тим,Дарья Касаткина,Димитар Димитров,Андрей Рублев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители