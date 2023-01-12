Касаткина вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в 1/2 финала второго розыгрыша турнира в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.

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В четвертьфинале 25-летняя россиянка обыграла представительницу Чехии Петру Квитову со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Стоит отметить, что Касаткина впервые в карьере победила Квитову.

В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей встречи между испанкой Паулой Бадоса и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты узнали соперников на старте Australian Open.