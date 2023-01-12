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12 января

Тарпищев оценил турнирные перспективы российских теннисистов на Australian Open

ТАССиещё 1

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву досталась неплохая сетка на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), он может далеко пройти на турнире. Такое мнение ТАСС в четверг высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тарпищев оценил турнирные перспективы российских теннисистов на Australian Open
Фото: ТАССТАСС

В четверг прошла жеребьевка Australian Open. Андрею Рублеву, посеянному под шестым номером, достался победитель Открытого чемпионата США 2020 года Доминик Тим, сейчас занимающий 99-ю строчку мирового рейтинга. Финалист прошлогоднего розыгрыша турнира Медведев (восьмой номер посева) встретится с американцем Маркосом Гироном, Карен Хачанов (18) сыграет против испанца Бернабе Запаты Мералльеса, Аслану Карацеву будет противостоять болгарин Григор Димитров (27), Роман Сафиуллин сыграет с австралийцем Ником Кирьосом (19).

"У Рублева сложная сетка. Трудовая, конечно, но учитывая, что он в этом сезоне не выиграл ни одного матча, ему будет тяжело вработаться, - сказал Тарпищев. - Неплохая [сетка] у Дани. Думаю, он вработается спокойно и может далекой пройти. Хачанов по сетке попадает на Надаля, но испанец не в тот, что раньше, так что Карен вполне может успешно сыграть с ним. Ну и Карацева плохой жребий - сразу попался Димитров".

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