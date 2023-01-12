Тарпищев оценил турнирные перспективы российских теннисистов на Australian Open

"У Рублева сложная сетка. Трудовая, конечно, но учитывая, что он в этом сезоне не выиграл ни одного матча, ему будет тяжело вработаться, - сказал Тарпищев. - Неплохая [сетка] у Дани. Думаю, он вработается спокойно и может далекой пройти. Хачанов по сетке попадает на Надаля, но испанец не в тот, что раньше, так что Карен вполне может успешно сыграть с ним. Ну и Карацева плохой жребий - сразу попался Димитров".