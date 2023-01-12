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12 января

Кафельников высказался об итогах жеребьёвки для российских теннисистов на Australian Open

Чемпионат.comиещё 3

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал итоги жеребьёвки Australian Open для российских теннисистов.

Кафельников высказался об итогах жеребьёвки для российских теннисистов на Australian Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Довольно интересная получилась жеребьёвка на Australian Open. Непростой она вышла для наших ребят. Да, у Медведева нет на пути Джоковича и Кирьоса, но могут возникнуть и другие проблемы. Третий круг будет точно не простым для него, где он может сыграть с Кордой. Американец находится сейчас в неплохой форме. Какие шансы у Хачанова и Рублёва? Потолка для них я не вижу — они зададут его себе сами. На прошлой неделе у меня был оптимистический прогноз касательно них. Но сейчас я уже не уверен, что они оба дойдут до второй недели. Жребий выпал непростой», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Теннис,Антон Иванов,Евгений Кафельников,
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