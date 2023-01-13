Медведев перед Australian Open: «Хорошо, если люди считают меня фаворитом. Счастлив быть одним из лучших»

Россиянин Даниил Медведев заявил, что счастлив быть одним из лучших теннисистов мира, и отметил, что чувствует себя в Австралии как дома. — Если люди считают меня фаворитом, это действительно хорошо, потому что я всю жизнь работал, чтобы стать одним из лучших игроков в мире. Счастлив, что сейчас я в их числе. Мне нравится приезжать в Австралию. Хочу сказать, что здесь я чувствую себя как дома. Отцовство вызывает во мне много хороших чувств. Но я спортсмен и хочу продолжать участвовать в турнирах, стараться делать все, что в моих силах. Ничего не изменилось, я по прежнему хочу побеждать. После Australian Open 2022 я не мог показать выдающегося результата. Я не играл плохо, но я ожидал от себя большего, — приводит слова Медведева пресс служба Открытого чемпионата Австралии. Australian Open пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января. Медведев выходил в финалы Открытого чемпионата Австралии в 2021 и 2022 годах.