Тарпищев назвал причину снятия Кудерметовой с турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с турнира в Аделаиде, чтобы поберечь себя перед Открытым чемпионатом Австралии (Australian Open). Об этом ТАСС в пятницу рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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13 января Кудерметова снялась с полуфинального матча турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде против Белинды Бенчич. В финале швейцарка сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

"Снялась из-за целесообразности - поберечь себя перед более важным турниром. Ничего страшного нет, на Australian Open сыграет", - сказал Тарпищев.

На Открытом чемпионате Австралии Кудерметова в первом круге сыграет с Мариной Заневской из Бельгии.