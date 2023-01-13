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15 минут назад

Тарпищев назвал причину снятия теннисистки Вероники Кудерметовой с турнира в Аделаиде

ТАСС

Российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с турнира в Аделаиде, чтобы поберечь себя перед Открытым чемпионатом Австралии (Australian Open). Об этом ТАСС в пятницу рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тарпищев назвал причину снятия Кудерметовой с турнира в Аделаиде
Фото: ТАССТАСС

13 января Кудерметова снялась с полуфинального матча турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде против Белинды Бенчич. В финале швейцарка сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

"Снялась из-за целесообразности - поберечь себя перед более важным турниром. Ничего страшного нет, на Australian Open сыграет", - сказал Тарпищев.

На Открытом чемпионате Австралии Кудерметова в первом круге сыграет с Мариной Заневской из Бельгии.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне, он является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей является австралийка Эшли Барти, в прошлом году завершившая карьеру. Из российских теннисисток турнир выигрывала Мария Шарапова (2008).

Теннис,Эшли Барти,Вероника Кудерметова,Дарья Касаткина,Шамиль Тарпищев,Мария Шарапова,
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