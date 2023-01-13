Тарпищев назвал причину снятия Кудерметовой с турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с турнира в Аделаиде, чтобы поберечь себя перед Открытым чемпионатом Австралии (Australian Open). Об этом ТАСС в пятницу рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
13 января Кудерметова снялась с полуфинального матча турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде против Белинды Бенчич. В финале швейцарка сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.
"Снялась из-за целесообразности - поберечь себя перед более важным турниром. Ничего страшного нет, на Australian Open сыграет", - сказал Тарпищев.
На Открытом чемпионате Австралии Кудерметова в первом круге сыграет с Мариной Заневской из Бельгии.
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне, он является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей является австралийка Эшли Барти, в прошлом году завершившая карьеру. Из российских теннисисток турнир выигрывала Мария Шарапова (2008).