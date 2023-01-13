Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
25 минут назад

Джокович рассказал о своём физическом состоянии после травмы в матче с Медведевым

Чемпионат.com

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович высказался о травме, которую он получил в матче Аделаиды с Даниилом Медведевым. Также серб и россиянин встречались в тренировочном матче перед Australian Open. Джокович после первого сета завершил игру, говоря о проблемах с сухожилием. 13 января Новак провёл выставочный матч с австралийским игроком Ником Кирьосом.

Джокович рассказал о состоянии после травмы в матче с Медведевым
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я очень счастлив, большое спасибо всем болельщикам. Честно говоря, я сейчас немного взволнован. Я действительно с нетерпением ждал возвращения на эти корты, так что спасибо вам, ребята, за то, что пришли сегодня вечером ради великого дела. Да, с сухожилием всё хорошо, я чувствую себя хорошо, всё в порядке», — сказал он.

Серб также пошутил о Нике Кирьосе.

«На данный момент меня волнует только один матч! И это он! Это Ник! Ник в моих мыслях, он в моих молитвах!», — сказал Джокович.

Теннис,Даниил Медведев,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители