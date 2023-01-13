Джокович рассказал о состоянии после травмы в матче с Медведевым

«Я очень счастлив, большое спасибо всем болельщикам. Честно говоря, я сейчас немного взволнован. Я действительно с нетерпением ждал возвращения на эти корты, так что спасибо вам, ребята, за то, что пришли сегодня вечером ради великого дела. Да, с сухожилием всё хорошо, я чувствую себя хорошо, всё в порядке», — сказал он.