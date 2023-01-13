Джокович назвал одного из самых опасных российских теннисистов

21-кратный победитель турниров Большого шлема Новак Джокович назвал российского теннисиста Даниила Медведева одним из тех, кто мог бы помешать ему одержать победу на Открытом чемпионате Австралии.

«Многие игроки, которые занимают верхние строчки в рейтинге, являются для меня опасными соперниками. Это Циципас, Синнер, Зверев, конечно, Медведев и Надаль . Среди молодежи я очевидно выделил бы Карлоса Алькараса, который, к сожалению, не сыграет в Мельбурне, и Хольгера Руне », — передает слова Джоковича Tennis Majors.

В первом круге Australian Open Медведев встретится с американцем Маркосом Гироном . На первом своем турнире сезона ATP-250 в Аделаиде россиянин добрался до полуфинала, где уступил Джоковичу.

Открытый чемпионат Австралии, являющийся первым в сезоне турниром Большого шлема, пройдет с 16 по 29 января. Медведев в прошлом году дошел до финала, уступив в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю, хотя вел по партиям со счетом 2-0. Новак Джокович год назад не выступал на АО, так как был депортирован властями страны из-за нарушения условий вакцинации от коронавируса.