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18 минут назад

Джокович назвал Медведева в числе самых опасных теннисистов на Australian Open

Газета.Ru

21-кратный победитель турниров Большого шлема Новак Джокович назвал российского теннисиста Даниила Медведева одним из тех, кто мог бы помешать ему одержать победу на Открытом чемпионате Австралии.

Джокович назвал одного из самых опасных российских теннисистов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Многие игроки, которые занимают верхние строчки в рейтинге, являются для меня опасными соперниками. Это Циципас, Синнер, Зверев, конечно, Медведев и Надаль. Среди молодежи я очевидно выделил бы Карлоса Алькараса, который, к сожалению, не сыграет в Мельбурне, и Хольгера Руне», — передает слова Джоковича Tennis Majors.

В первом круге Australian Open Медведев встретится с американцем Маркосом Гироном. На первом своем турнире сезона ATP-250 в Аделаиде россиянин добрался до полуфинала, где уступил Джоковичу.

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Открытый чемпионат Австралии, являющийся первым в сезоне турниром Большого шлема, пройдет с 16 по 29 января. Медведев в прошлом году дошел до финала, уступив в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю, хотя вел по партиям со счетом 2-0. Новак Джокович год назад не выступал на АО, так как был депортирован властями страны из-за нарушения условий вакцинации от коронавируса.

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