Касаткина разгромно уступила Бенчич в финале турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) потерпела поражение от представительницы Швейцарии Белинды Бенчич (13-й номер мирового рейтинга) в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Встреча проходила на центральном корте «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.

Бенчич оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:0, 6:2. Швейцарка выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Дарьи Касаткиной два эйса, одна ошибка на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.