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50 минут назад

Джокович появился на тренировке с перебинтованной ногой

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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Новак Джокович принял решение провести тренировку на кортах Открытого чемпионата Австралии. Ранее сообщалось, что серб отменил занятие. 15 января он также не провёл тренировку. На фото, сделанных журналистом Жозе Моргадо, Джокович играет с перебинтованной ногой.

Джокович появился на тренировке с перебинтованной ногой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
ИЗ АРХИВА ЖУРНАЛИСТА ЖОЗЕ МОРГАДО

Напомним, на старте сезона Джоковича беспокоит бедро, которое он травмировал на победном для себя турнире в Аделаиде (Австралия). Повреждение не позволило ему завершить выставочный матч с россиянином Даниилом Медведевым, во время которого Новак брал три медицинских тайм-аута.

Девятикратный чемпион Australian Open Джокович начнёт текущие соревнования встречей с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.

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