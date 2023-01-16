Джокович появился на тренировке с перебинтованной ногой

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Новак Джокович принял решение провести тренировку на кортах Открытого чемпионата Австралии. Ранее сообщалось, что серб отменил занятие. 15 января он также не провёл тренировку. На фото, сделанных журналистом Жозе Моргадо, Джокович играет с перебинтованной ногой.

Напомним, на старте сезона Джоковича беспокоит бедро, которое он травмировал на победном для себя турнире в Аделаиде (Австралия). Повреждение не позволило ему завершить выставочный матч с россиянином Даниилом Медведевым, во время которого Новак брал три медицинских тайм-аута.