Даниэла Гантухова намекнула на скорое возобновление карьеры

Полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии 2008 года, бывшая пятая ракетка мира, словачка Даниэла Гантухова опубликовала новый пост в своих социальных сетях, в котором намекнула о планах вернуться на корт в 2023 году.

«Моя карьера не закончена», — написала спортсменка, добавив эмодзи в виде стрелки со словом «скоро», направленной в сторону «2023».

Даниэла Гантухова завершила карьеру летом 2017 года, после чего работала телеведущей и комментатором. Она является обладательницей «Большого шлема» в миксте, финалисткой трёх турниров «Большого шлема» в женском парном разряде, победительницей 16 турниров WTA (семь — в одиночном разряде), обладательницей Кубка Федерации (2005) и Кубка Хопмана (2005) в составе сборной Словакии.