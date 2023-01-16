Соперник российского теннисиста снялся с Australian Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с Australian Open. Причиной этому стала травма колена.

Фото: газета.ру газета.ру

В первом круге он должен был сыграть с россиянином Романом Сафиуллиным. Матч состоится завтра, 17 января. Теперь австралийца заменит лаки-лузер. Стоит отметить, что в 2023 году Кирьос еще ни разу не выходил на корт.

Australian Open стартовал сегодня. Сразу 20 спортсменов из России представлены в турнирной сетке.

Сегодня Анна Калинская уступила Даниэлле Коллинз (США), Полина Кудерметова — Оливии Гадеки (Австралия). Диана Шнайдер обыграла представительницу Словакии Кристину Кучову.

У мужчин Павел Котов проиграл Таллону Грикспору (Нидерланды).

В прошлом розыгрыше турнира Даниил Медведев в финале турнира уступил испанцу Рафаэлю Надалю 2:3. Сразу несколько россиянок закончили выступление после третьего круга.

Напомним, что российские теннисисты допущены до соревнований в качестве нейтральных спортсменов без указания страны и флага. Призовой фонд турнира составит более $53,4 млн.