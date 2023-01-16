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1 час назад

Соперник российского теннисиста Ник Кирьос снялся с Australian Open

Газета.Ruиещё 2

Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с Australian Open. Причиной этому стала травма колена.

Соперник российского теннисиста снялся с Australian Open
Фото: газета.ругазета.ру

В первом круге он должен был сыграть с россиянином Романом Сафиуллиным. Матч состоится завтра, 17 января. Теперь австралийца заменит лаки-лузер. Стоит отметить, что в 2023 году Кирьос еще ни разу не выходил на корт.

Australian Open стартовал сегодня. Сразу 20 спортсменов из России представлены в турнирной сетке.

Сегодня Анна Калинская уступила Даниэлле Коллинз (США), Полина Кудерметова — Оливии Гадеки (Австралия). Диана Шнайдер обыграла представительницу Словакии Кристину Кучову.

У мужчин Павел Котов проиграл Таллону Грикспору (Нидерланды).

В прошлом розыгрыше турнира Даниил Медведев в финале турнира уступил испанцу Рафаэлю Надалю 2:3. Сразу несколько россиянок закончили выступление после третьего круга.

Напомним, что российские теннисисты допущены до соревнований в качестве нейтральных спортсменов без указания страны и флага. Призовой фонд турнира составит более $53,4 млн.

Ранее сообщалось, что организаторы Australian Open указали национальность россиян в сетке несмотря на санкции.

Теннис,Диана Шнайдер,Павел Котов,Кристина Кучова,Анна Калинская,Роман Сафиуллин,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,
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