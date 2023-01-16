Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Россиянин Карен Хачанов одержал победу над испанцем Бернабе Сапатой Миральесом и вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Соперники провели на корте 2 часа 5 минут. На счету 18 й ракетки турнира Хачанова 11 подач навылет и одна двойная ошибка. Испанец сделал один эйс и допустил одну двойную ошибку.Во втором круге соперником Хачанова станет победитель пары Джейсон Кублер (Австралия) — Себастьян Баес (Аргентина).Australian Open. Турнир Большого шлема. Мельбурн, Австралия. Хард. Призовой фонд — 51 384 291 доллар1 й круг