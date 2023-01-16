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1 час назад

Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Матч ТВ

Россиянин Карен Хачанов одержал победу над испанцем Бернабе Сапатой Миральесом и вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Хачанов вышел во второй круг Australian Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соперники провели на корте 2 часа 5 минут. На счету 18 й ракетки турнира Хачанова 11 подач навылет и одна двойная ошибка. Испанец сделал один эйс и допустил одну двойную ошибку.Во втором круге соперником Хачанова станет победитель пары Джейсон Кублер (Австралия) — Себастьян Баес (Аргентина).Australian Open. Турнир Большого шлема. Мельбурн, Австралия. Хард. Призовой фонд — 51 384 291 доллар1 й круг

Карен Хачанов (Россия, 18) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 7:6(3), 6:2, 6:0

Теннис,Карен Хачанов,
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