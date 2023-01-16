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1 час назад

Определился возможный соперник Даниила Медведева по второму кругу AO

Чемпионат.comиещё 4

Австралийский теннисист Джон Миллман оказался сильнее представителя Швейцарии Марка-Андреа Хюслера в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на стадионе «Мельбурн Парк. Шоукорт 3» на хардовом покрытии и длилась 4 часа 5 минут.

Определился возможный соперник Медведева по второму кругу AO
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Миллман одолел соперника со счётом 6:7 (8:10), 7:5, 6:7 (2:7), 6:2, 6:3. В следующем круге австралиец сойдётся либо с россиянином Даниилом Медведевым, либо с американцем Маркосом Гироном.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.

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