Кирьос эмоционально высказался о снятии с Australian Open

«Я полностью опустошён. Это мой домашний турнир, и совершенно очевидно, что здесь я выиграл турнир в парном разряде и играл, наверное, в лучший теннис в своей жизни. Всё, что я могу сейчас предпринять, это сделать всё возможное, чтобы вернуться», — сказал Кирьос на пресс-конференции на Открытом чемпионате Австралии.