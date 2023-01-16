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1 час назад

Кирьос эмоционально высказался о снятии с Открытого чемпионата Австралии

Чемпионат.com

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал снятие с Australian Open. Как сообщалось ранее, причиной этого решения стала травма колена.

Кирьос эмоционально высказался о снятии с Australian Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я полностью опустошён. Это мой домашний турнир, и совершенно очевидно, что здесь я выиграл турнир в парном разряде и играл, наверное, в лучший теннис в своей жизни. Всё, что я могу сейчас предпринять, это сделать всё возможное, чтобы вернуться», — сказал Кирьос на пресс-конференции на Открытом чемпионате Австралии.

Прошлый сезон стал для Кирьоса одним из самых успешных. На его старте он вместе с Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне.

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