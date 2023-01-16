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25 минут назад

Россиянка Рахимова проиграла украинке Байндль на старте Australian Open

ТАСС

Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла украинке Катерине Байндль в матче первого круга Australian Open. Встреча прошла в понедельник.

Россиянка Рахимова проиграла украинке Байндль на Australian Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч завершился со счетом 7:5, 6:7 (8:10), 6:1 в пользу Байндль. В следующем круге украинка сыграет с победительницей матча между бразильянкой Лаурой Пигосси и американкой Кэти Макнэлли.

Рахимовой 21 год, она занимает 110-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Рахимова не доходила далее третьего круга.

Байндль 28 лет, она занимает 95-е место в мировом рейтинге. На турнирах Большого шлема она не доходила дальше второго круга.

Australian Open проводится с 1905 года. Общий призовой фонд в 2023 году составляет более $53,4 млн. Женский турнир в одиночном разряде выигрывала ранее из россиянок только Мария Шарапова (2008). Действующей победительницей соревнований является австралийка Эшли Барти, в 2022 году объявившая о завершении карьеры.

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