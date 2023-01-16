Новая звезда тенниса России прошла во 2-й круг АО

Диана Шнайдер впервые пробилась в основную сетку ТБШ и уже прошла во второй круг. История 18-летней девушки-сенсации.
Диана Шнайдер шагнула во второй круг Australian Open — 2023: обыграла словачку Кристину Куцову. Причём сделала это, пройдя квалификацию австралийского «Шлема».
Диана — пока единственная россиянка из квалификации, кто преодолел барьер первого круга. В первый день АО выбыла сестра девятой ракетки мира Вероники Кудерметовой — Полина, а также Павел Котов, завтра сыграет Оксана Селехметьева. Всего же 15 россиян начинали с квалификации турнира. Во втором круге Диана встретится с гречанкой и шестой ракеткой мира Марией Саккари. Хотя еще год назад она бороздила просторы восьмой сотни. Но каждый победный титул на уровне ITF — всего таких пять — поднимал её выше: дебютный взрослый ТБШ она начала в статусе уже 106-й ракетки мира.
Результаты последних месяцев не назвать вспышкой — в 2021-м юниорка уже брала парный Уимблдон с белоруской Кристиной Дмитрук, а в феврале 2022-го на арене Рода Лейвера взяла титул Australian Open в дуэте с американкой Клерви Нгуну. Хет-трик она оформила на US Open — 2022. Так 18-летняя звезда российского тенниса завершила юниорский тур, а дебют во взрослом, кажется, уже удался, несмотря на сопутствующие проблемы.
В 2022-м она базировалась в России, тренировалась без коуча и не могла прибиться к местной академии или школе. Например, после «Ролан Гаррос» — 2022 девушка перемещалась в одиночку: она себе и тренер, и менеджер, и психолог. Даже поиск свободных кортов в пределах МКАДа и спарринга доставлял немало хлопот. Альтернативу она нашла в университетском спорте Америки. В Штатах ей организовывают весь процесс: не надо думать про бронирование кортов или с кем потренироваться. Всё уже сделано, её задача — лишь выйти на стадион. В NCAA Диана занимается под руководством двух британцев.
Этот смелый шаг российские болельщики восприняли неоднозначно. Хотя вроде бы уже все привыкли, что Даниил Медведев тренируется в Монако, Дарья Касаткина, Андрей Рублев и Карен Хачанов — в Испании, Аслан Карацев — в Беларуси. Инфраструктура и частые перелёты, как признаются спортсмены, и подтолкнули их на эмиграцию.
На вопросы о гражданстве Диана также отвечает однозначно. «Я как человек, который играл столько лет за сборную, знаю, что просто не смогу иначе. Меня учили быть патриотом страны. И это моё «я», которое не смогу перешагнуть».
Шнайдер с детства любит мужской теннис, поэтому и свою игру строит на атаке, атлетизме и силе удара. Часто она следит за ATP-туром — в плане менталки многое берёт у опытных коллег.
«Не могу держать в себе эмоции, иначе будет катастрофа. Сразу проигрышный матч. Я просто хожу как в воду опущенная. Ноль эмоций на лице, и я играю на каком-то пофигизме: выиграю или проиграю мяч — без разницы. Поэтому, если идёт очко, у меня нереальный выплеск эмоций: я себя поддерживаю и завожу. Это сразу «камон», «можешь», «давай». Делаю это так громко, чтобы вся публика слышала: вы не болеете за меня, а я сама могу себя похвалить. Не думаю, что правильно вступать в контакт со зрителем — ты растрачиваешь концентрацию, эмоции не на тех людей».
И, кажется, ментальные проблемы уже в прошлом — девушка верит в своей потенциал.
«Я планировала отыграть все юниорские «Большие шлемы». Потом так всё сложилось: приняла решение пойти в университет, с тренерами здесь сложились хорошие отношения. Именно само понимание, уровень немного изменились. Так что, наверное, да, созрела. Хотя не особо зацикливалась на этом вопросе. Есть титул, рейтинг растёт, значит, всё хорошо».
В этом её поддерживают родители, которые и привели девочку в теннис. Диана увидела рекламный щит о тренировках, и они тут же отправили её на занятие. «Дали ракетку, я походила недели две, и мне понравилось. Не расставалась с ракеткой, разбивала всё, что можно, в квартире, постоянно ходила с мячиком».
Хотя первые пару лет семья не концентрировалась на теннисе: четырёхлетняя Диана ходила на групповые тренировки три раза в неделю, а между — танцевала и занималась на фортепиано, всё свободное время проводила с друзьями. «Не было определённой цели. До восьми лет была жизнь нормального ребёнка. Потом уже переехала, и пошли тренировки, турниры, школа — как снежный ком».
Кажется, в женском теннисе растёт новое поколение прямолинейных, самокритичных и амбициозных юниорок. Диана уже преодолела главный барьер — сквозь дебри рейтинга зашла в топ-110. Первая сотня совсем близко, тем более когда в планах основа ТБШ и турниры WTA.
«15-тысячники, 25-тысячники я точно играть не буду, под вопросом и 60-тысячники. Всë-таки не вижу смысла в этом, ведь ты их уже выигрываешь. Опускаться на три уровня ниже?! Поэтому думаю, что буду пробовать W 125 и выше — квалификации ТБШ и WTA. Буду смотреть, улучшать игру и стремиться в основу».
Неужели успех нулевых в женском теннисе так близок?