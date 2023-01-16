Новая звезда тенниса России прошла во 2-й круг АО

Диана Шнайдер впервые пробилась в основную сетку ТБШ и уже прошла во второй круг. История 18-летней девушки-сенсации.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Диана Шнайдер шагнула во второй круг Australian Open — 2023: обыграла словачку Кристину Куцову. Причём сделала это, пройдя квалификацию австралийского «Шлема».

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Переезд в Штаты и первый взрослый ТБШ

Диана — пока единственная россиянка из квалификации, кто преодолел барьер первого круга. В первый день АО выбыла сестра девятой ракетки мира Вероники Кудерметовой — Полина, а также Павел Котов, завтра сыграет Оксана Селехметьева. Всего же 15 россиян начинали с квалификации турнира. Во втором круге Диана встретится с гречанкой и шестой ракеткой мира Марией Саккари. Хотя еще год назад она бороздила просторы восьмой сотни. Но каждый победный титул на уровне ITF — всего таких пять — поднимал её выше: дебютный взрослый ТБШ она начала в статусе уже 106-й ракетки мира.

Результаты последних месяцев не назвать вспышкой — в 2021-м юниорка уже брала парный Уимблдон с белоруской Кристиной Дмитрук, а в феврале 2022-го на арене Рода Лейвера взяла титул Australian Open в дуэте с американкой Клерви Нгуну. Хет-трик она оформила на US Open — 2022. Так 18-летняя звезда российского тенниса завершила юниорский тур, а дебют во взрослом, кажется, уже удался, несмотря на сопутствующие проблемы.

В 2022-м она базировалась в России, тренировалась без коуча и не могла прибиться к местной академии или школе. Например, после «Ролан Гаррос» — 2022 девушка перемещалась в одиночку: она себе и тренер, и менеджер, и психолог. Даже поиск свободных кортов в пределах МКАДа и спарринга доставлял немало хлопот. Альтернативу она нашла в университетском спорте Америки. В Штатах ей организовывают весь процесс: не надо думать про бронирование кортов или с кем потренироваться. Всё уже сделано, её задача — лишь выйти на стадион. В NCAA Диана занимается под руководством двух британцев.

Этот смелый шаг российские болельщики восприняли неоднозначно. Хотя вроде бы уже все привыкли, что Даниил Медведев тренируется в Монако, Дарья Касаткина, Андрей Рублев и Карен Хачанов — в Испании, Аслан Карацев — в Беларуси. Инфраструктура и частые перелёты, как признаются спортсмены, и подтолкнули их на эмиграцию.

На вопросы о гражданстве Диана также отвечает однозначно. «Я как человек, который играл столько лет за сборную, знаю, что просто не смогу иначе. Меня учили быть патриотом страны. И это моё «я», которое не смогу перешагнуть».

Шнайдер с детства любит мужской теннис, поэтому и свою игру строит на атаке, атлетизме и силе удара. Часто она следит за ATP-туром — в плане менталки многое берёт у опытных коллег.

«Не могу держать в себе эмоции, иначе будет катастрофа. Сразу проигрышный матч. Я просто хожу как в воду опущенная. Ноль эмоций на лице, и я играю на каком-то пофигизме: выиграю или проиграю мяч — без разницы. Поэтому, если идёт очко, у меня нереальный выплеск эмоций: я себя поддерживаю и завожу. Это сразу «камон», «можешь», «давай». Делаю это так громко, чтобы вся публика слышала: вы не болеете за меня, а я сама могу себя похвалить. Не думаю, что правильно вступать в контакт со зрителем — ты растрачиваешь концентрацию, эмоции не на тех людей».

И, кажется, ментальные проблемы уже в прошлом — девушка верит в своей потенциал.

«Я планировала отыграть все юниорские «Большие шлемы». Потом так всё сложилось: приняла решение пойти в университет, с тренерами здесь сложились хорошие отношения. Именно само понимание, уровень немного изменились. Так что, наверное, да, созрела. Хотя не особо зацикливалась на этом вопросе. Есть титул, рейтинг растёт, значит, всё хорошо».

«Не расставалась с ракеткой, разбивала всё»

В этом её поддерживают родители, которые и привели девочку в теннис. Диана увидела рекламный щит о тренировках, и они тут же отправили её на занятие. «Дали ракетку, я походила недели две, и мне понравилось. Не расставалась с ракеткой, разбивала всё, что можно, в квартире, постоянно ходила с мячиком».

Хотя первые пару лет семья не концентрировалась на теннисе: четырёхлетняя Диана ходила на групповые тренировки три раза в неделю, а между — танцевала и занималась на фортепиано, всё свободное время проводила с друзьями. «Не было определённой цели. До восьми лет была жизнь нормального ребёнка. Потом уже переехала, и пошли тренировки, турниры, школа — как снежный ком».

Кажется, в женском теннисе растёт новое поколение прямолинейных, самокритичных и амбициозных юниорок. Диана уже преодолела главный барьер — сквозь дебри рейтинга зашла в топ-110. Первая сотня совсем близко, тем более когда в планах основа ТБШ и турниры WTA.

«15-тысячники, 25-тысячники я точно играть не буду, под вопросом и 60-тысячники. Всë-таки не вижу смысла в этом, ведь ты их уже выигрываешь. Опускаться на три уровня ниже?! Поэтому думаю, что буду пробовать W 125 и выше — квалификации ТБШ и WTA. Буду смотреть, улучшать игру и стремиться в основу».