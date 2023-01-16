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36 минут назад

Валиева раскрыла секрет успеха Тутберидзе

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка Камила Валиева перечислила несколько факторов, которые помогли Этери Тутберидзе добиться успеха в тренерской карьере.

Валиева раскрыла секрет успеха Тутберидзе
Фото: ТАССТАСС

«Во-первых, в том, что она безумно любит фигурное катание и способна работать по 20 часов в сутки 7 дней в неделю. Во-вторых, она умеет увидеть все положительные качества спортсмена и развивает их. Она очень требовательная, может и поругать, но и похвалить, когда надо. Может сказать какие-то слова, если видит, что ты немножко несобран. Я стараюсь на нее равняться — быть требовательной к себе, красиво одеваться и хорошо выглядеть», — передает слова Валиевой «7 дней».

За шесть лет Валиева поменяла трех тренеров, а летом 2018 года перешла в группу к Этери Тутберидзе. Ранее она призналась, что ушла бы из фигурного катания, если бы не Тутберидзе.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.

Теннис,Камила Валиева,Алена Косторная,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Элизабет Турсынбаева,Алина Загитова,Евгения Медведева,Юлия Липницкая,Анна Щербакова,Сергей Воронов,
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