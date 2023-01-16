Валиева раскрыла секрет успеха Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Камила Валиева перечислила несколько факторов, которые помогли Этери Тутберидзе добиться успеха в тренерской карьере.
«Во-первых, в том, что она безумно любит фигурное катание и способна работать по 20 часов в сутки 7 дней в неделю. Во-вторых, она умеет увидеть все положительные качества спортсмена и развивает их. Она очень требовательная, может и поругать, но и похвалить, когда надо. Может сказать какие-то слова, если видит, что ты немножко несобран. Я стараюсь на нее равняться — быть требовательной к себе, красиво одеваться и хорошо выглядеть», — передает слова Валиевой «7 дней».
За шесть лет Валиева поменяла трех тренеров, а летом 2018 года перешла в группу к Этери Тутберидзе. Ранее она призналась, что ушла бы из фигурного катания, если бы не Тутберидзе.
Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.