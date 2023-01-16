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1 час назад

Теннисист Медведев оценил свой уровень после победы в первом круге Australian Open

Газета.Ruиещё 9

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), передает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В матче за выход во второй раунд 16 января российский спортсмен одолел представителя США Маркоса Гирона. Матч завершился в трех сетах 6:0, 6:1, 6:2. "Я очень доволен матчем. Маркос — сильный соперник, поэтому победить его с таким счетом в первом раунде на "шлеме" — это здорово. Я очень доволен своим уровнем и с нетерпением жду следующего раунда", - заявил Медведев. Россиянин выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 13. Продолжительность встречи составила 1 час и 36 минут. В следующем круге Медведев сыграет с Джоном Миллманом, который представляет страну-хозяйку турнира - Австралию. В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов ATP Медведев продолжает занимать восьмую позицию. Стоит отметить, что сразу 20 спортсменов из России представлены в турнирной сетке Australian Open.

Теннисист Медведев оценил свой уровень после победы в первом круге Australian Open
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Теннис,Маркос Гирон,Даниил Медведев,Джон Миллман,
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