Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

Кафельников: Даниил Медведев вместо тренировки сыграл матч первого круга Australian Open

Чемпионат.com

Евгений Кафельников высказался о победе российского теннисиста Даниила Медведева над американцем Маркосом Гироном в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Кафельников сравнил первый матч Медведева на AO c тренировкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Australian Open – турнир, на котором Медведев всегда играет достойно. Сегодня он сделал то, что должен был. Гирон не слишком уверенно чувствует себя на харде. Ну и, конечно же, Медведев очень уверенно себя показал. Начало положено, удачно начал турнир Даня. Минимальное количество сил потратил, вместо тренировки сыграл матч первого круга Australian Open, молодец!» — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В следующем круге Даниил Медведев встретится с представителем Австралии Джоном Миллманом, который одолел швейцарца Марка-Андреа Хюслера.

Теннис,Маркос Гирон,Даниил Медведев,Джон Миллман,Антон Иванов,Евгений Кафельников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители