Кафельников сравнил первый матч Медведева на AO c тренировкой

«Australian Open – турнир, на котором Медведев всегда играет достойно. Сегодня он сделал то, что должен был. Гирон не слишком уверенно чувствует себя на харде. Ну и, конечно же, Медведев очень уверенно себя показал. Начало положено, удачно начал турнир Даня. Минимальное количество сил потратил, вместо тренировки сыграл матч первого круга Australian Open, молодец!» — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.