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49 минут назад

Медведев нецензурно оскорбил зрителя во время матча Australian Open

Lenta.ru

Российский теннисист Даниил Медведев нецензурно оскорбил зрителя во время матча первого раунда Australian Open. Об этом сообщает Sports.ru.

Медведев нецензурно оскорбил зрителя во время матча Australian Open
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Спортсмен резко отреагировал на выпад болельщика с трибуны корта в Мельбурне. Он послал зрителя «** ***», после чего получил предупреждение от судьи. Отмечается, что 26-летний россиянин был недоволен тем, что судья не призвал зрителей к тишине во время его подачи.

Медведев одержал победу над американцем Маркосом Гироном в первом круге турнира. Встреча длилась полтора часа и завершилась со счетом 6:0, 6:1, 6:2.

Россияне продолжают выступления на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе, однако не были допущены до участия в Уимблдоне-2022 по решению британских властей. Также россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Теннис,Маркос Гирон,Даниил Медведев,
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