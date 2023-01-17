Джон Миллман — Даниил Медведев, прогноз на матч Australian Open 18 января 2023 года

У бывшей первой ракетки мира есть только одна цель — победа на Открытом чемпионате Австралии. И он идёт к ней!

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18 января Джон Миллман и Даниил Медведев сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом Медведева, коэффициент на его победу составляет 1.01. На Миллмана можно поставить в букмекерских конторах за 16.0.

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Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Джон Миллман — Даниил Медведев 18 января 2023 года

Аналитики считают, что матч второго круга Открытого чемпионата Австралии Джон Миллман — Даниил Медведев не получится упорным: ставки на тотал больше 28.5 гейма принимаются за 2.00, а тотал меньше 28.5 гейма оценён экспертами в 1.80. Ставку на пятый сет в букмекерских конторах можно сделать с коэффициентом 10.5.

Анализ и прогноз на матч второго круга Australian Open Джон Миллман — Даниил Медведев (18.01.2023)

Стартовал 111-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису. На 18 января запланировано множество матчей второго круга турнира. В одном из них померяются силами местный теннисист Джон Миллман и Даниил Медведев. Примечательно, что это их первая очная встреча.

Минувший сезон Миллман провёл, откровенно говоря, плохо. Единственное, чем он может похвастаться — выход в полуфинал АТР-250 в Делрэй-Бич. И то стоит отметить, что уровень соперников был относительно невелик. Ни в одном другом турнире австралийцу не удалось пробраться дальше второго круга. Чаще всего он вылетал, проигрывая в матчах первого раунда.

На «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open Джон с треском провалился. Во Франции он уступил в матче первого круга Себастьяну Корде (1:6, 5:7, 6:7). В Великобритании проиграл во встрече первого раунда Миомиру Кецмановичу (3:6, 6:2, 3:6, 4:6). В США потерпел поражение в игре первого круга с очень молодым квалифаером Эмилио Навой (6:7, 6:4, 6:7, 6:1, 1:6).

Лишь на домашнем мэйджоре 33-летний спортсмен сумел дойти до второго раунда. Во встрече первого круга он обыграл Фелисьяно Лопеса (6:1, 6:3, 4:6, 7:5). Затем ему в соперники достался Александр Зверев. Техничному немецкому теннисисту с русскими корнями Миллман, несмотря на поддержку трибун, ничего не сумел противопоставить — 4:6, 4:6, 0:6.

В матче первого круга Australian Open Джон не без труда обыграл Марка-Андреа Хюслера. Встреча затянулась на пять сетов. Она длилась целых четыре часа и определённо отняла у Миллмана немало сил. Вероятнее всего, в грядущей игре его постигнет та же участь, что и в матче со Зверевым.

Даниил стартовал в текущем розыгрыше Открытого чемпионата Австралии с уверенной победы во встрече первого круга с Маркосом Гироном. Россиянин не оставил американцу никаких шансов. Он установил личный рекорд на турнирах «Большого шлема», отдав сопернику всего лишь три гейма за весь матч.

Выступление Медведева у многих вызвало массу восторга. Не осталась в стороне и 18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева. Она выразила мнение, что Даниил показал очень хороший теннис, а также феноменальные возможности рывков, которые никто не может сделать.

Судя по всему, Медведев стремительно набирает форму после не очень удачного завершения минувшего сезона. Совсем недавно он довольно неплохо выступил в Аделаиде-1. Россиянин добрался до полуфинала, где уступил Новаку Джоковичу. Благо на Australian Open серб может достаться ему в соперники не раньше, чем в финале.

Как мы знаем, в двух предыдущих розыгрышах данного турнира Даниил неизменно добирался до финальных встреч. В позапрошлом году ему не позволил взять трофей Джокович, а в минувшем — Рафаэль Надаль. Пожалуй, именно серб и испанец представляют сейчас наибольшую угрозу для Медведева.

Хорошо, что у россиянина есть время на то, чтобы подготовиться ко встречам с многократными чемпионами ТБШ. Хотя, безусловно, до них всем троим ещё нужно добраться. Так или иначе, в грядущем матче у россиянина не должно возникнуть серьёзных трудностей. Предлагаем проверить П2 + ТМ 28.5 гейма за коэффициент 1.81.

В этот раз местные болельщики наверняка будут больше поддерживать австралийского спортсмена. Однако вряд ли это помешает Даниилу преуспеть. Когда-то Миллман обыгрывал Роджера Федерера, пребывавшего на пике формы. Однако с тех пор прошло немало времени. Австралиец очень сильно регрессировал.

Интересный инцидент произошёл в матче Медведева с Гироном. С трибуны один из болельщиков что-то крикнул россиянину, но тот отреагировал резко, послав его в грубой форме. Судья вынес предупреждение теннисисту, а Даниил, в свою очередь, остался недоволен, что он не призвал зрителей к тишине. На этот раз никаких нервов!

Прогноз и ставка на матч Australian Open Джон Миллман — Даниил Медведев 18 января 2023 года

Джон очень плохо провёл минувший сезон. Также он с большим трудом, потратив немало сил, выиграл встречу первого круга. Полагаем, Медведев одержит в матче с австралийским спортсменом уверенную победу. В игре первого раунда он непринуждённо разделался с более опасным соперником, чем Миллман. Сбавлять темп вряд ли входит в планы Даниила.