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1 час назад

Australian Open, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 2-го игрового дня

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В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 17 января стартует второй игровой день соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (по мск) у мужчин.
  • Андрей Рублёв (Россия) – Доминик Тим (Австрия) – 03:00.
  • Григор Димитров (Болгария) – Аслан Карацев (Россия) – 03:00.
  • Диего Шварцман (Аргентина) – Алексей Крутых (Украина) – 03:00.
  • Филип Краинович (Сербия) – Хольгер Руне (Дания) – не ранее 04:30.
  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 30) – Александр Бублик (Казахстан) – не ранее 04:30.
  • Тейлор Фритц (США, 8) – Николоз Басилашвили (Грузия) – не ранее 05:00.
  • Маттео Берреттини (Италия, 13) – Энди Маррей (Великобритания) – не ранее 06:00.
  • Танаси Коккинакис (Австралия) – Фабио Фоньини (Италия) – не ранее 06:30.
  • Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио (Перу, LL) – Александр Зверев (Германия, 12) – не ранее 06:30.
  • Денис Кудла (США, LL) – Роман Сафиуллин (Россия) – не ранее 09:00.
  • Томаш Махач (Чехия) – Каспер Рууд (Норвегия, 2) – не ранее 12:30.
  • Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Новак Джокович (Сербия, 4) – не ранее 12:30.
Australian Open, мужчины: расписание и время начала матчей 2-го игрового дня
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Полное расписание доступно здесь.

Теннис,Хольгер Руне,Александр Бублик,Роман Сафиуллин,Аслан Карацев,Николоз Басилашвили,Доминик Тим,Андрей Рублев,Александр Зверев,Новак Джокович,
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