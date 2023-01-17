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36 минут назад

Российская теннисистка Александрова стартовала на Australian Open с разгромной победы

Газета.Ru

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала разгромную победу над бельгийкой Исалин Бонавентюр в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч, продлившийся всего 53 минуты, завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянки.

Российская теннисистка Александрова стартовала на Australian Open с разгромной победы
Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Александрова совершила пять эйсов, шесть двойных ошибок, а также реализовала пять брейк-пойнтов из шести. Бонавентюр трижды подавала навылет, сделала четыре двойные ошибки и записала на свой счет один брейк-пойнт из пяти. Во втором круге Australian Open Александрова встретится с победительницей игры Диан Парри - Тэйлор Таунсенд.

Ранее стало известно, что организаторы турнира в Австралии обозначили россиян в игровой сетке. Напротив фамилии и имени каждого отечественного спортсмена было указано RUS.

Напомним, что российские теннисисты допущены до соревнований в качестве нейтральных спортсменов без указания страны и флага. Стоит отметить, что на прошлогоднем Уимблдоне им запретили участвовать в турнире, а все остальные спортсмены выступали без начисления рейтинговых очков.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско может возглавить клуб из французской Лиги 1 "Ницца".

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