Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
52 минуты назад

Надаль вызвал врача на корт во встрече с Макдональдом на Australian Open

Чемпионат.comиещё 8

В эти минуты продолжается матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль играет с представителем США Маккензи Макдональдом.

Надаль вызвал врача на корт в матче 2-го круга Australian Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первый сет закончился неожиданной победой американского теннисиста со счётом 6:4. Во втором сете матч был приостановлен при счёте 4:6, 3:5. Испанец стал испытывать проблемы с ногами, поэтому принял решение вызвать медиков на корт. Затем Надаль покинул корт, уйдя в подтрибунное помещение.

Напомним, в первом раунде Рафаэль переиграл британца Джека Дрэйпера. Игра завершилась победой испанца со счётом 7:5, 2:6, 6:4, 6:1. Макдональд в стартовом круге турнира в пяти сетах справился со своим соотечественником Брэндоном Накашимой.

Стоит отметить, что в 2022 году Надаль выиграл австралийский мэйджор. В финальном матче он в пяти партиях обыграл представителя России Даниила Медведева.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители